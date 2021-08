Réponse aux cadres de Gëm Sa Bopp / Matar Diop dénonce une jalousie "insidieuse" et une "malhonnêteté intellectuelle pourrie..."

Quand dans leur sortie médiatique ils attaquaient le Pudc, les cadres de Gëm Sa Bopp ne savaient , peut-être pas, qu’ils risquaient d’avoir à leur trousse le jeune Républicain Matar Diop. Carrément opposé à leurs allégations faisant état de l’existence de marchés gré à gré , le Haut conseiller des collectivités territoriales est définitivement sorti de ses gongs pour assener quatre de ses vérités. Au téléphone de la rédaction, Matar DIOP accusera Bougane Gueye Dani de piloter « un bateau de médisants intellectuellement malhonnêtes mal inspirés et complètement irrationnels » . D’un ton agressif, le jeune leader politique parlera de « jalousie insidieuse jonchée dans des programmes de désinformation pilotée par un politicien qui ne paie pas ses taxes ».



Matar Diop d’attirer l’attention des pourfendeurs du Pudc : « Le Pudc a , à son actif dans le cadre de la phase 1, des centaines de kilomètres de pistes et de routes, des branchements d’électricité , des addictions d’eau eau... C’est une agence qui a compris les directives du Président de la République et qui agit suivant les aspirations des populations. Ses réalisations sont partout dans le pays et c’est bien que Cheikh Diop ne se mette pas à apporter la réplique à ces individus . Nous le félicitons pour cet engagement qu’il a de réussir sa mission et pour ce mépris qu’il a à l’encontre des brebis galeuses ».



Dans un autre registre, le Hcct saluera l’effort spirituel additionnel du Khalif Général dès Mourides à travers la journée dédiée aux poèmes de Serigne Touba et son appel au respect des gestes barrières. Des actions déployées pour juguler ce mal que peut poser le nouveau coronavirus.

