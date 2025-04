Réponse aux tracasseries administratives : L’Espagne promet un renforcement du personnel au Consulat Général à Dakar Le Défenseur del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, a officiellement répondu à la lettre de l’Association Sénégalaise de Fuerteventura, exprimant les préoccupations liées aux longues attentes et dysfonctionnements au Consulat Général d’Espagne à Dakar. Dans sa correspondance adressée à M. Momar Dieng Diop, président de ladite association, il annonce des mesures concrètes prises par le Sous-secrétariat des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération.

Parmi ces mesures figure l’autorisation de renforcement des effectifs du consulat, accompagnée d’une procédure de recrutement de personnel contractuel actuellement en cours. Cette initiative vise à répondre aux difficultés et tracasseries signalées par les usagers sénégalais en attente de visas ou d'autres services consulaires.



Par ailleurs, le Défenseur del Pueblo évoque la mise en œuvre progressive du Plan de numérisation consulaire, impulsé par le Ministère espagnol des Affaires étrangères, afin de moderniser et fluidifier le traitement des dossiers.



Concernant les retards dans les services d’état civil, il souligne que l’application DICIREG, conçue par le Ministère de la Justice, est en attente d’approbation. Cette technologie devrait permettre une amélioration notable de la gestion de l’état civil consulaire à Dakar.



Le Défenseur du Peuple assure suivre de près l'évolution de ces dispositifs et promet de revenir vers l’association dès réception des précisions sur leur calendrier de mise en œuvre.



