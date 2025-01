« Réponse de Sonko à Macron : Au-delà d’un appel à la dignité ! », Par Cheikh Seck, Conseiller en Stratégies

Au moment où le discours d’Emmanuel Macron a suscité de vives réactions, la réponse d’Ousmane Sonko résonne comme un appel puissant à la souveraineté et à la dignité des nations africaines. En contestation directe des affirmations du président français, Sonko n’a pas simplement réagi. Il a ouvert un débat fondamental : celui de la véritable indépendance politique et militaire des pays africains.



La vision d'Ousmane Sonko repose sur un constat indiscutable : l'Afrique doit récupérer les moyens de garantir sa sécurité. En affirmant que le retrait des troupes françaises est une décision exclusivement sénégalaise, il adopte une posture diplomatique qui souligne le droit inaliénable des États africains à gérer leurs propres affaires. Cette approche reflète une volonté collective grandissante sur le continent de rejeter la tutelle néocoloniale, appelant ainsi à un partenariat équilibré et respectueux.



Ousmane Sonko souligne que la dépendance prolongée à l'égard des forces militaires occidentales, souvent perçues comme des remparts contre l’insécurité, a souvent conduit à des conséquences désastreuses. En prenant l’exemple de la Libye, il illustre combien les interventions extérieures peuvent exacerber les crises et déstabiliser des régions entières. À travers cette lentille, il appelle à une introspection sur le modèle de sécurité en Afrique, demandant aux pays de forger des solutions endogènes qui répondent aux réalités locales.



Cette vision dépasse le simple cadre militaire ; elle englobe également des aspects économiques et sociaux. Ousmane Sonko a déjà plaidé pour la diversification des partenariats économiques, éloignant les nations africaines d’un modèle de dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Ce modèle réclamé est celui d'une Afrique qui développe ses propres capacités, valorise ses ressources naturelles et investit dans ses infrastructures, tout en créant des synergies avec d'autres nations, sur un pied d'égalité.



Dans ce sens, on pourrait affirmer que le souverainisme d'Ousmane Sonko n’est pas une revendication isolée. Il s'inscrit dans un mouvement plus large sur le continent africain. De nombreux dirigeants et citoyens africains s'éveillent à la nécessité de refuser les schémas traditionnels, qui ont souvent relégué les pays africains à des rôles de simples bénéficiaires des politiques étrangères. Ce mouvement, nourri par une nouvelle génération de leaders et d’intellectuels décomplexés, pousse à une réflexion sur les identités africaines, la valorisation de l’histoire et le rôle de la culture dans la construction d'une société émancipée.



En soutenant la position d’Ousmane Sonko, nous ne faisons pas qu'encourager un homme politique sénégalais. Nous militons pour une Afrique respectée, souveraine et libre de bâtir son propre avenir. Cela nécessite courage et vision, mais surtout un engagement commun à défendre les droits des peuples africains, à inscrire la dignité au cœur des relations internationales, et à promouvoir des partenariats véritablement équitables. C’est une vision d’un avenir où l’Afrique s’affirme avec fierté sur la scène mondiale. La réplique d'Ousmane Sonko à Emmanuel Macron, est plus qu’un appel à la dignité et mérite l’adhésion de tous les fils du continent !











Cheikh Seck

Conseiller en Stratégies – Montréal

cheikhseck313@gmail.com