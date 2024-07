Report de l’AGO de la FSF : « Il y a des gens encagoulés qui se cachent derrière ce collectif… » (Mbaye Jacques Diop)

Mbaye Jacques Diop s'est exprimé sur le report de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) : « Il y a des opportunités, des encagoulés qui se cachent derrière ce collectif des clubs amateurs … »

Le journaliste sportif et spécialiste en management des organisations sportives a fait cette déclaration lors de son passage dans l'émission "Actu Sport" sur la chaîne Dakaractu. Selon lui, ce report de l'AGO de la FSF qui devait se tenir ce samedi 13 juin, cache des intentions inavouées de certains acteurs qui profitent de la situation pour servir leurs propres intérêts, plutôt que ceux du football sénégalais. Il a appelé à plus de transparence, d'intégrité et de solidarité pour l’intérêt du football sénégalais.