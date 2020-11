Report de la grève des concessionnaires du nettoiement

Les concessionnaires du nettoiement sursoient à l’arrêt de collecte et de ramassage des ordures qui devait entrer en vigueur ce mardi. Selon L'As, ils sont revenus à de meilleurs sentiments après leur rencontre avec Mass Thiam, coordinateur de l’UCG qui a reconnu le retard de paiement et les difficultés que ces derniers rencontrent en ce moment. Mass Thiam a rassuré les concessionnaires que les autorités compétentes sont en train de tout faire pour le paiement des 06 mois d’arriérés avant la fin de la semaine.

