Report de la manif du 29 juin / Lat Diop tacle sévèrement Ousmane Sonko et raille ses camarades: "Il n y a pas eu de médiation, ils ont peur de..." D'aprés Lat Diop, la reculade de Sonko et ses camarades, est un moment de célébration de la victoire de l'Etat de droit sur l'anarchie, un moment de célébration de la victoire de l'ordre sur le chaos, mais aussi un moment de célébration de la vérité sur le mensonge. "Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui voulaient déstabiliser le pays mais l'Etat a pris toutes les dispositions pour les faire reculer. Ils (Sonko et Cie) disent qu'il y a eu médiation mais c'est faux, ils ont reculé parce qu'ils ont peur, ils se sentent menacés", peste le responsable politique de l'Apr dans la banlieue.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juin 2022 à 18:16 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé