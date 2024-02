Report de la présidentielle: La Coalition départementale BBY de Rufisque, approuve la posture du Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2024 à 22:35 | | 0 commentaire(s)| La Coalition départementale BBY de Rufisque, s’est réunie ce mercredi 7 février 2024, en présence des différents responsables, membres des parties prenantes de la majorité présidentielle. Considérant les grandes lignes de l’adresse à la Nation du 3 février 2024, par laquelle, le président de la République a pris, en toute responsabilité et conformément à ses prérogatives constitutionnelles, la décision d’abroger le décret portant convocation du collège électoral, en vue de la Présidentielle de 2024, la Coalition départementale BBY de Rufisque a pris acte du vote par l’Assemblée nationale de la loi portant report de l’élection présidentielle, initialement prévue le 25 février 2024.

Elle adresse ses vives félicitations au président de la République, Macky Sall, pour sa posture de garant permanent du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la séparation des différents pouvoirs au sein du système politique sénégalais.



Ainsi, elle accueille avec satisfaction, sa décision d’ouvrir un nouveau dialogue politique et social, en vue de mieux garantir et de préserver la paix et la stabilité du système électoral et démocratique. Les membres de ladite coalition réaffirment leur confiance en son leadership politique visionnaire et toujours en phase avec les réalités, enjeux et défis qui interpellent le Sénégal.



Forts de cet engagement renouvelé, les Responsables de la coalition départementale BBY de Rufisque invitent tous les Camarades, ainsi que l’ensemble des Sénégalais épris de la préservation et de la poursuite des précieux acquis de la marche résolue du pays vers l’émergence, à la sérénité et à la vigilance, face aux instigateurs et pourfendeurs de la démocratie, qui étale toute sa vitalité par le fonctionnement normal et régulier des institutions de la République. Elle engage toutes les composantes de la Nation à répondre favorablement à l’appel au dialogue tel qu’annoncé par le président de la République, lors de son discours à la Nation du 3 février 2024.



