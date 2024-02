Report de la présidentielle : Le MEER approuve la décision du Président Macky Sall

Le Mouvement Élèves et Étudiants Républicains (MEER), organe affilié au parti au pouvoir, soutient la décision de Macky Sall de reporter la présidentielle. Seneweb vous propose l'intégralité du communiqué.





"Nous tenons tout d'abord à féliciter chaleureusement le Président de la République pour son courage politique et son leadership infaillible face aux défis cruciaux auxquels le Sénégal est confronté. En ces temps difficiles où notre nation doit surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin, nous saluons ses décisions éclairées et son dévouement sans faille envers notre patrie. Nous accueillons favorablement et saluons unanimement sa décision de reporter l'élection présidentielle, et l'assurons de notre engagement sans faille.



Son attachement sans limite à la défense des intérêts suprêmes de notre nation et sa résolution inébranlable envers la République sont une source d'inspiration profonde pour nous. Le Président Macky Sall incarne nos aspirations et reste notre boussole politique, depuis que nous avons choisi de le suivre, nous avons maintenu notre fidélité et notre loyauté à son égard. Aujourd'hui, notre nation fait face à des enjeux cruciaux qui mettent en péril notre processus électoral, trouble par des irrégularités, des illégalités et des pratiques immorales. Dans ce contexte, l'organisation de l'élection présidentielle prévue pour le 25 février est devenue incertaine. Les accusations portées à l'encontre du Conseil constitutionnel, une institution honorable de notre pays, renforcent notre conviction en faveur du report de cette élection.



Un tel report permettrait de faire toute la lumière sur ces graves accusations qui ternissent notre système judiciaire. La résolution de ces accusations de corruption et de conflits d'intérêts, un dialogue consensuel et sincère entre tous les acteurs concernés, seraient une victoire pour notre nation. Cela permettrait de corriger les anomalies qui ont émergé de ce processus électoral et de revitaliser notre démocratie pour élection présidentielle transparente et inclusive. Face à une situation géopolitique incertaine en termes de sécurité et à des enjeux économiques complexes, nous sommes rassurés de par le leadership d'un Grand Homme qui prend des décisions dans l'optique exclusive de garanrir une paix complète et durable pour le senegal.



Nous espérons sincèrement que cette décision ouvrira la voie à un consensus entre les acteurs politiques et la société civile, dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Ceci contribuera sans nul doute à préserver la stabilité de notre pays, qui est le socle de notre grandeur vis-à-vis de l'Afrique et du reste du monde. Nous en appelons donc solennellement à tous les responsables et militants à un soutien effectif, agissant et sans faille au Président Macky Sall dans sa haute mission de garantir la paix et la stabilité de notre cher pays, le Sénégal. Vive l'APR, Vive la République, Vive le Sénégal."



MEER