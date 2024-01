Report élection et tension au Conseil constitutionnel : Ndiaga Sylla interroge les évènements de 1993 Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2024 à 21:45 | | 0 commentaire(s)|

L’ouverture d’une enquête parlementaire introduite par le Pds qui soupçonne de tentative de corruption de certains membres du Conseil constitutionnel vient s’ajouter au débat. Ce fait présage la dissolution du Conseil constitutionnel ou pour pousser à la démission des membres du Conseil.







Face à cette situation, Abdoulaye Ndiaga Sylla rappelle les évènements de 1993 avec l’assassinat de Me Sèye et la démission du juge Kéba Mbaye, tous membres du Conseil Constitutionnel.







Il dit : « Ni la démission du président du Conseil Constitutionnel, ni l’assassinat de son président en 1993 n’avait empêché la poursuite du processus » rappelle l’expert électoral qui semble dire ce fait constitue désormais une jurisprudence.

