Cette initiative, perçue comme une démarche clé du programme gouvernemental, a cependant échoué à obtenir le soutien nécessaire pour être adoptée.



Les débats ont révélé une profonde fracture politique, avec une majorité de députés rejetant le projet de loi. Le gouvernement a soutenu que la réforme était indispensable pour rationaliser les institutions et améliorer l'efficacité administrative. En revanche, les arguments de l’opposition ont semblé prévaloir, notamment en raison de l’absence de consensus sur les bénéfices réels de cette réforme.



Cette situation a exacerbé les tensions entre les membres du gouvernement et les députés de la coalition au pouvoir. La motion de censure déposée par Abdou Mbow, président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bok Yaakar, a illustré la gravité des discordes internes. Ce geste a été largement perçu comme une manœuvre politique visant à affaiblir les adversaires politiques et à réaffirmer le contrôle de la majorité sortante.



Pour la population sénégalaise, l’initiative de suppression des deux institutions semblait justifiée par les arguments avancés par le gouvernement, jugés plus convaincants que ceux de l’opposition. Cependant, le rejet de cette réforme par l’Assemblée nationale a engendré des critiques sur la pertinence des actions des différents acteurs politiques.



Les observateurs de la scène politique, tels qu’Assane Dia, critiquent la démarche de Abdou Mbow, qualifiant son approche de « maladroite » et soulignant une perception d’hostilité envers les opposants politiques. En parallèle, le président de l’Assemblée nationale, Mame Diop, est accusé de faiblesse, ce qui aurait permis à la coalition Benno Bok Yaakar d’exercer une influence disproportionnée.

Malgré ces turbulences, certains analystes, dont Assane Seny et Simon Sambou, estiment que Ousmane Sonko, dans son rôle de Premier ministre, est mieux placé pour diriger l’Assemblée nationale. Ils affirment que Sonko est mieux adapté à ce rôle et que sa gestion pourrait apporter plus de stabilité et d’efficacité une fois que la 14e législature sera dissoute.



