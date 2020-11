Reportage culturel et religieux : Thiès, à la Découverte de la maison historique de Serigne Ablaye Yakhine Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 12:42 | | 0 commentaire(s)| Fidèle Talibé Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba, à Thiès un quartier porte son nom. Abdoulaye Yakhine (d’autres disent Yakhim) est très connu de nom à Thiès, même aujourd’hui rares sont ceux qui peuvent mettre un visage sur le regretté guide religieux. Ses plus fidèles compagnons étaient le Saint Coran et les Khassaides qu’il vénérait jusqu’à leur offrir un habitat, quand lui-même dormait à la belle étoile ou sous des abris…Leral.tv est allée à la découverte de cette maison historique…



