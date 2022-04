Reportage du Jour : A l'heure du "kheud", entre tapage et nécessité, les "réveillés" se prononcent... Rédigé par leral.net le Lundi 11 Avril 2022 à 18:17 | | 1 commentaire(s)| La manière de réveiller les gens pour le "Kheud" (repas pris avant la prière du matin), connaît des changements, surtout à Dakar. Ce sont des groupes de jeunes qui sillonnent les quartiers qui chantent, accompagnés d'instruments, pour réveiller et éviter à certains voisins de rater ce repas qui aide à tenir pour le reste de la journée. Une pratique que bon nombre de Sénégalais n'apprécient pas et demandent aux autorités de prendre les dispositions nécessaires, pour mettre fin à ce tapage nocturne et diurne.



Accueil Envoyer à un ami Partager