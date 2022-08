Reportage du jour: Ces incroyables révélations sur les vidéos lomotifs et les 6 présumés homosexuels Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Août 2022 à 18:02 | | 0 commentaire(s)| Les sénégalais déversent leurs biles sur les vidéos lomotifs qui ont fuité, concernant des mineurs le 15 août dernier à Mour. Sans oublier les six adolescents de 18 et 20 ans et qui concerne un ex de Sen petit Gallé, arrêtés pour homosexualité. ces derniers rejettent la faute sur les parents et parlent de manque d’éducation. Ils n’ont pas manqué d'égratigner l'émission des enfants, Sen Petit Galle, qui pour eux, détruit l’avenir des enfants.



