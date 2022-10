Reportage du jour / Féminicide : La peine de mort comme solution pour les populations

Lundi 24 Octobre 2022 à 19:31

Avec les meurtres sans motif qui deviennent de plus en plus récurrents, une divergence d’opinions est notée à Grand-Yoff. Cette situation, en général, est plus vécue chez les femmes. Drogue, mauvaise éducation en sont les principaux facteurs. Ainsi, les habitants appellent l’Etat à prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cela et instaurer, s’il le faut, la peine de mort, pour réduire le taux de criminalité.