Reportage du jour: Les raisons de la rareté du gaz connues

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Avril 2022 à 19:54 | | 0 commentaire(s)|

Les raisons de la pénurie de gaz chez certains distributeurs, sont maintenant connues. Selon M. Dité de Lobou Gaz Mame Diarra, depuis un certain temps, l'Etat a retiré les bouteilles non identifiées et qui ne répondent pas aux normes établies comme celles de Total. C'est la raison pour laquelle ceux qui utilisent les bouteilles Total, ont du mal à recharger leurs bouteilles vides. Toujours selon lui, la pénurie de gaz demeure un mauvais souvenir au Sénégal depuis 2018 et rassure qu'il y aura bientôt suffisamment de gaz au Sénégal...