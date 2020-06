Reporters sans Frontières: "Cheikh Yérim Seck ne devait pas être arrêté"

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juin 2020 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation dans l'affaire Batiplus, le journaliste Cheikh Yérim Seck a été placé en garde à vue avant d'être déféré devant le procureur de la République.Selon l'ONG internationalen Reporters Sans Frontières (RSF), qui a pour objectif la défense de la liberté de la presse et la protection des sources des journalistes, "les délits de presse présumés ne devraient pas faire l'usage de mesures privatives de liberté.



". En d'autres termes, RSF déclare sur son compte Twitter, que le patron de Yérim Post ne devait pas arrêté dans cette affaire pour les motifs avancés.

