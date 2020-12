Represailles à Dakar Dem Dikk: Me Moussa Diop fouilé

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Décembre 2020 à 13:03 | | 0 commentaire(s)|

Libération révèle dans sa Une d'aujourd'hui que Oumar Bounkhatab Sylla fouille la gestion de son prédécesseur, Me Moussa Diop.



Il a dépêché une mission d’audit, raconte le journal, qui devait démarrer son enquête interne depuis hier, lundi 30 novembre, en commençant par le recensement du personnel.



Le responsable de la passation des marchés, Pape Samba Thiam, a été limogé. Des investigations sont menées autour de la «prime Covid» instaurée par Me Moussa Diop en faveur des cadres de la société. Idem pour le montage ayant permis à Dakar Dem Dikk de supporter, en partie, l’acquisition de véhicules pour ses cadres.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos