Répression du sit-in des agents de La Poste: Alioune Tine condamne...

Le fondateur d’Afrikajom Centre, Alioune Tine, condamne la répression du sit-in des travailleurs de La Poste. D’après lui, la mobilisation de la police pour réprimer les travailleurs de La Poste qui protestent contre des salaires non payés dans un contexte de rentrée scolaire est inacceptable.



«L’effondrement de La Poste est la preuve par 9, qu’un PDG choisi sur des bases partisanes, impliquées dans des logiques politiciennes et électoralistes est une catastrophe.



La mobilisation de la police pour réprimer les travailleurs de La Poste qui protestent contre des salaires non payés dans le contexte de la rentrée des classes est inacceptable», a tweeté le droit de l’homiste.

Face à la gravité de la crise, il invite la 14ème législature à agir.