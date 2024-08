Répressions sanglantes des événements 2021-2024 : le Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf dénonce le mutisme des nouvelles autorités

Face à la presse, ce vendredi 16 août 2024, le collectif des victimes de Macky Sall s'étonne du mutisme des nouvelles autorités face aux événements tragiques qui ont secoué le pays ces trois dernières années occasionnant 80 morts, des centaines de blessés et des dizaines de disparus.



Selon le Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf, toutes ces victimes sont tombées suite à l'appel du leader de Pastef Ousmane Sonko qui estimait subir le même sort que Karim Wade et Khalifa Sall, liquidés politiquement par le régime de Macky Sall.

Toujours selon l'ex ministre, il est hors de question de parler de paix sans justice. Ainsi, il invite Ousmane Sonko et son excellence Bassirou Diomaye Faye à se saisir du dossier et de faire la lumière. "Il est temps de situer les responsables, il est temps de rendre justice", soutient-il.

