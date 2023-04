Reprise de Nemeku Tour: Sonko dope les jeunes de Grand Yoff de Ziguinchor Le leader de Pastef a repris sa pré-campagne électorale. Il était ce lundi à Ziguinchor, notamment dans le quartier de Grand Yoff. Sur place, il a salué le fait que la ville de Ziguinchor soit un carrefour de toutes les cultures sénégalaises. « Un melting pot », pour reprendre ses propos, « où on retrouve toutes les ethnies qui vivent en paix et harmonie ».

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2023 à 10:02

Le leader de Pastef regrette le fait qu’il y a des politiciens malhonnêtes qui essayent de monter les uns contre les autres par la stigmatisation. Mais, croyez-moi, ils ne réussiront jamais à nous diviser».



Entouré des centaines de jeunes, Sonko, sans détours, dira : « Vous avez devant le futur président de la République du Sénégal. C’est dans neuf mois ». Avant d’embrayer : «C’est clair pour vous. Mais c’est aussi clair pour toute la jeunesse sénégalaise. C’est n’est pas tombé du ciel. C’est le résultat de tous les sacrifices consentis ». Pour lui, «Macky Sall, ses juges et ses procureurs ne peuvent rien contre une décision divine».



Ainsi, Ousmane Sonko a annoncé à nouveau les 12 grands chantiers de la mairie. Entre éclairage public, construction et réhabilitation de marchés, aménagement des espaces de loisir, rien n’est omis pour rendre attrayant la ville de Ziguinchor. Il a aussi promis des financements, après des séances de formation à l’entrepreneuriat, en faveur des femmes et des jeunes. Sinon, du 24 au 27 avril, Ousmane Sonko fera Ziguinchor et Bignona. Du 29 avril au 07 mai, il est attendu à Thiès et à Tivaouane.



