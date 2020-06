«Reprise des activités touristiques et sécurité sanitaire: l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique lance son Programme de Formation des Acteurs du Tourisme» Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juin 2020 à 15:23 commentaire(s)|

L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) lance le «Guide des Bonnes Pratiques Hygiène et Sécurité Sanitaire », comme contribution et préconisation au dispositif préparatoire à la relance post COVID-

19, des activités du secteur touristique national.



Ce guide déjà présenté et enrichi par les contributions d’acteurs du secteur privé à l’occasion de webinaires dédiés, est le résultat à la fois, d’un benchmarking des meilleures pratiques appliquées sur des destinations de référence mondiale, mais aussi des préconisations édictées par l’OMT et de consultation d’experts internationaux.



Avec le concours de tous les intervenants de la chaîne de valeur, l’ASPT envisage avec des spécialistes en sécurité sanitaire, d’organiser des sessions de formation du personnel des hôtels, des restaurants, des guides et des agences de Tourisme.



L’objectif majeur visé à travers cette initiative, est de rassurer les clients des marchés émetteurs, sur l’image et la fréquentabilité de la Destination Sénégal qui, résiliente à la crise, reste toujours «Safe and Secure».

Accueil Envoyer à un ami Partager