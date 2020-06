Reprise des cours: Mamadou Talla dévoile les grandes lignes du calendrier scolaire La nouvelle date de reprise des cours est fixée au 25 juin pour les classes d’examen. Ainsi le ministre de l’Education nationale a présenté les grandes lignes du calendrier scolaire réaménagé, lors du point de presse sur la situation du jour.



Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juin 2020 à 13:39

Selon Mamadou Talla, les examens sont prévus à partir du 20 août, pour les classes intermédiaires, les modalités de passage en classe intermédiaire vers l’enseignement supérieur seront définies par le sous comité pédagogique.

« Les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet 2020 pour l’année scolaire 2021, les activités d’enseignement et apprentissage démarreront par des séances de consolidation », at-il précisé.



Pour le calendrier des examens Cfee et entrée en 6e à partir du 20 aout 2020, informe M.Talla,, qui ajoute que le Bfem se fera le 14 septembre 2020. Les sessions de remplacement sont prévues à partir du 15 octobre pour le baccalauréat, l’anticipé de philo se déroulera le 12 aout, le BAC technique à partir du 31 août et le BAC général à partir du 7 septembre. Pour l’ensemble des examens techniques, c’est à partir du 3 août jusqu’au 30 août.



Pour la mise en œuvre de ce calendrier, le ministère de l’Education en relation avec le ministère de la Formation professionnelle, soutient compter plus que jamais sur la synergie d’actions qui a prévalu depuis le mois de mars entre tous les acteurs.



Pour garantir en outre, le déroulement des enseignements et apprentissages, dans des conditions optimales, Mamdou Tall indique : « Il nous faut relever ensemble de nouveau défis : la prise en charge sanitaire et l’appui psychosocial nécessaires des élèves et enseignants en cas de contamination et la prise en charge des risques d’inondation en cette période hivernale corrélée à l’existence d’abris provisoires dans certaines localités ».



Il rappelle que cette nouvelle « décision fait suite au report de la date du 2 juin 2020 par le président de la République dans l’unique but de protéger les élèves, les enseignants et toute la population de tout risque de contamination au virus de la Covid-19 ». ..

