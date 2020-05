Reprise des cours le 2 juin: Ralliement massif des enseignants au terminus des bus Dem Dikk (Vidéo) Du monde, il y en avait ce mardi 26 mai 2020 au Terminus des bus Dem Dikk de Liberté 5. En attestent ces images partagées par des confrères de Leral.net.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mai 2020 à 19:12 | | 0 commentaire(s)|

En effet, les enseignants ont massivement ralliés les bus ce mardi. Sacs en bandoulière, valises ou valisettes en main, hommes et femmes devant s’embarquer vers Thiès et Diourbel, ont répondu à l’appel.



Difficile d’évaluer le nombre venu répondre à la mesure des autorités, en vue de leur faciliter le retour.



Mais avec des arrestations touchant même des forces de l’ordre, Leral .net toujours aussi curieux, se pose une question: Est-ce que des contrôles stricts ont eu lieu pour éviter aux enseignants d’être infiltrés par les mordus du voyage ?



enseignement.jpeg (35.9 Ko)





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos