Reprise des enseignements: L’accord entre le Gouvernement et les syndicats d’enseignants, salué

Mercredi 2 Mars 2022

Le Chef de l’Etat a salué l’accord entre le Gouvernement et les syndicats d’enseignants, accord consacrant la reprise des enseignements dans les établissements publics de l’élémentaire et du moyen secondaire.



Le Président de la République félicite le Gouvernement, en particulier les Ministres en charge de la Fonction publique, des Finances et du Budget, du Travail, de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et la Présidente du Haut Conseil du Dialogue social, qui ont conduit, avec efficacité, les négociations avec les syndicats d’enseignants.



Le Chef de l’Etat salue l’effort budgétaire exceptionnel de près de cent (100) milliards de FCfa, consenti par l’Etat, à compter du 1er mai 2022, pour revaloriser, de façon significative, les traitements, salaires et rémunérations des enseignants et personnels d’encadrement du système éducatif.



