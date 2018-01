Reprise du procès Khalifa Sall : Où sont les sympathisants du maire de Dakar ?

Le palais de justice de Dakar qui était pris d’assaut dès les premières heures de la matinée par les militants et sympathisants du maire de Dakar Khalifa Sall, a affiché aujourd’hui, un tout autre visage. Les longues files d’attente qui se notaient aux alentours du temple de Thémis jusqu’à l’intérieur, ont laissé place aujourd’hui, à petits groupes de personnes qui se dirigent tranquillement dans la salle 4 du tribunal, où se joue actuellement le sort du premier magistrat de la ville de Dakar et ses 7 co-accusés poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics.



9h 03 minutes, les prévenus font leur comparution dans une salle à moitié pleine. Les souteneurs du maire se lèvent de leur siège pour accueillir avec l'hymne national, le premier magistrat de la ville de Dakar qui affiche un large sourire en direction de ses inconditionnels. 9H 10 mn, le président Malick Lamotte et ses accesseurs se présentent dans la salle pour ouvrir l’audience et les souteneurs du maire de Dakar se mettent encore à applaudir. Un fait qui a poussé le président Lamotte à suspendre l’audience pour quelques minutes et à demander aux forces de sécurité de faire sortir les fauteurs de trouble. Tout une rangée à gauche de la salle sera ciblée avant de les faire sortir même si l’un d’entre eux s’est rebellé contre les gendarmes avant qu’il ne soit extrait manu militari de la salle.



Et, l’audience de reprendre après quelques minutes. A suivre.











Kady FATY , Leral