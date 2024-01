Requête des députés du Pds acceptée à l’Assemblée nationale : Oumar Faye, de Leral Askan Wi, alerte et demande à sauver la République Suite à la pluralité des candidats recalés à l’élection présidentielle de février 2024, beaucoup de plaintes et de complaintes de diverses natures, apparaissent au quotidien. Oumar Faye de Leral Askan Wi alerte et demande à sauver la République. Dans son alerte, il évoque une répétition de l’Histoire avec le conflit institutionnel, ayant opposé Léopold S. Senghor et Mamadou Dia, en 1962.

A cette époque, il s’agissait d’un conflit entre l’Exécutif et le Législatif. Mais, cette fois, avec l’acceptation par l’Assemblée nationale de la requête des députés du Pds pour l’ouverture d’une enquête parlementaire sur le dossier de Karim Wade, recalé par le Conseil constitutionnel, Oumar Faye craint une crise ultérieure entre le Législatif et le Judiciaire.



Ce qui risque de créer un précédent dangereux pour le devenir du Sénégal.

