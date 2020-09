Résilience économique: L’Allemagne dégaine 96 milliards en soutien au Sénégal

L’Etat du Sénégal et la République fédérale allemande s’engagent pour un nouvel accord de coopération financière. Cet accord, d’un montant de 96 milliards de F CFA (146 millions d’euros), vise, entre autres projets, la modernisation de l’administration et La gestion du foncier, la facilité pour la croissance des PME, la promotion de la formation professionnelle et de l’emploi.



Cette enveloppe constitue également pour l’Allemagne un appui additionnel en faveur du Sénégal pour soutenir son Programme de résilience économique et sociale (PRES) dans le contexte de la crise COVID-19. « La mesure de coopération financière d’un montant de 100 millions d’euros, soit environ 65,6 milliards de de F CFA concerne un programme d’urgence d’appui budgétaire à la riposte Covid-19 pour lequel j’ai marqué mon accord pour un début de mise en œuvre », a déclaré, à la signature de l’accord, ce jeudi, le ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.

