Résolution de l’Apr et des amis de Farba Ngom Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a fait le choix de changer de régime en portant au pouvoir un groupe de personnes qui pendant 3 années s’est livré à des actes subversifs, des actions violentes allant de la dégradation volontaire des biens publics et privés à l’incendie de commerces, d’édifices communautaires et de véhicules de transport ayant entrainé des morts d'hommes…

L’avènement de ce régime est l’aboutissement d’une manipulation exacerbée de l’opinion publique par un discours populiste et mensonger que la VAR a fini de démontrer chaque jour.



Le peuple, toujours en quête d’une vie meilleure, a tenté le changement avec un message clair à savoir la baisse du coût de la vie, le renforcement de la cohésion sociale, la préservation de la démocratie par une justice impartiale et un pouvoir exécutif au TRAVAIL.



Bientôt une année que ce régime est aux affaires, l’incompétence, le machiavélisme, le mensonge, la manipulation, la déchéance des institutions sont constatés par les sénégalais.



Pour rappel des scandales à l’ONAS, à l’ASER avec 5 milliards présumés remis à un ministre, des centaines de millions distribués à des auteurs de dégradations de biens publics en guise de récompense, plus de 4000 milliards empruntés, un budget de fonctionnement en hausse, des déclarations mensongères sur la sincérité des budgets passés jamais confirmées par la cour des comptes.



Nous constatons que jusqu’à ce jour aucune mesure économique forte n’est prise pour soulager le peuple confronté de plus en plus à la pauvreté et aux défis de la vie chère.



Au contraire, le pouvoir s’attaque au Sénégal du TRAVAIL DUR à savoir les marchands ambulants, les djakartamen, les vendeurs de fripperie, le secteur du BTP et les entreprises aujourd’hui asphyxiées par le fisc ainsi que l’arrêt absurde des chantiers etc…



Le bilan le plus élogieux de cette année de gouvernance est l’emprisonnement systématique des opposants politiques comme lat DIOP, Moustapha DIAKHATE, Bah DIAKHATE, commissaire KEITA, Ahmed suzanne Camara, bougane gueye dany, haguibou THIMBO, Ahmed ndoye, tous innocents.



Alors que le peuple s’attendait à la poursuite de nombreux chantiers entamés par le PR Macky Sall à Dakar, le pouvoir préfère un coup d’état à la mairie de Dakar en éjectant Barthélemy DIAS par le biais d’une simple lettre d’un préfet par intérim.



Où va notre pays ?



Après avoir annoncé et manipulé depuis des années l’opinion sur des présumés détournements de l’argent public, force est de constater que depuis une année le régime en place est incapable de prouver ses allégations passées. Pour rappel, n’avons-nous pas entendu parlé de scandale Covid, de scandale de 94 milliards, de scandale du pétrole volé, de scandale du Prodac ?



Il avait promis de régler l’emploi des jeunes et de freiner la vague de l’immigration clandestine en 2 mois, le récent drame de Mbour met en lumière ces 2500 jeunes qui ont péri en mer et des centaines dans les prisons marocaines, libyennes, algériennes et mauritaniennes.



La réalité est que le peuple a compris que seules des questions électorales intéressent ce régime qui a plongé le pays dans la ruine avec l’arrêt de tous les grands projets ( 5 hôpitaux D’antécédents, Polyclinique, Tivaouane, Ourossogui et Matlaboul Fawzaini de Touba, l’aéroport de Ziguinchor, Kaolack et Ourossogui, la phase 2 du TER Diamniadio AIDB, l’autoroute Tivaouane- Saint Louis, l’autoroute Mbour-Kaolack, les chantiers universitaires,



Aujourd’hui le Fouta, comme certaines localités du pays, est l’une des poches de résistance face à ce régime autoritaire et machiavélique.



Ousmane SONKO, après plusieurs séjours dans le nord n’a jamais su convaincre des vaillants et dignes fils du Fouta qui ont décidé de résister et de dire non à l’intimidation, à la manipulation, à l’indifférence et au manque de respect.

Oui le Fouta constate : aucun de ses fils n’est au gouvernement, une indifférence coupable des autorités face au désarroi des populations lors de la crue du fleuve

aucune nomination aux directions nationales

aucune promotion de ses fils

Licenciement de plus de 1000 jeunes de la région (au port, à la poste, à la Lonase, UCCG etc.

Annulation de milliers de bourses familiales

tous les chantiers sont à l’arrêt : route du Dandé mayo, université de Matam, hôpital et aéroport de ourossogui, ISEP Matam, ENO de Kanel et Ourossogui

Le Fouta est sanctionné par le régime.



Pire encore, l’Etat exécute la volonté de Ousmane sonko qui a publiquement dit à Agnam lors des élections législatives que l’honorable député Farba NGOM ne participera plus à aucune élection.



Dans quel pays sommes-nous ?



La machination politique a commencé par l’enclenchement de la procédure de levée de l’immunité parlementaire de farba NGOM.



Nous tenons à témoin l’opinion nationale et internationale que l’acharnement contre un digne fils du Fouta ne passera pas.



Farba NGOM est notre fierté de par son amour démesuré pour le Fouta, son utilité pour le Fouta et sa détermination à développer le Fouta.



Nous n’accepterons jamais qu’un régime qui est dans l’indifférence totale pour cette région du Sénégal, élimine l’un de ses rares fils utiles à tous.



Pour rappel, Farba n’a jamais bénéficié de l’argent public parce que n’ayant jamais concouru aux marchés publics et surtout il n’a jamais eu une nomination.



Pour tous ces motifs, les responsables, militants, sympathisants, amis et familles de l’APR et de l’honorable député Farba décidons :

de témoigner notre soutien, notre solidarité et notre engagement indéfectible à ses cotés

de lutter pour la préservation de notre démocratie, de la justice et du respect des droits de tout citoyen

d’appeler le pouvoir à la retenue et à l’arrêt du harcèlement à l’encontre des opposants politiques

d’inviter les sénégalais à combattre l’injustice, le mensonge et la manipulation

de rappeler à l’opinion que le Fouta fait partie du Sénégal et doit être pris en compte dans les politiques publiques

de tout mettre en œuvre pour défendre l’honorable député farba et toute autre victime des manigances de ce régime visant à museler l’opposition

de dire que celui qui s’attaque à Farba, s’attaque à l’Apr, au Sénégal et au Fouta dans sa chair.



FAIT A DAKAR le Jeudi 16 janvier 2025



