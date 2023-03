Résolution des difficultés de l’Oci : Cheikh Tidiane Gadio invite les pays membres, à plus de solidarité Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2023 à 21:34 | | 0 commentaire(s)| Le Comité permanent pour l'information et les affaires culturelles de l'OCI, a organisé ce lundi, un atelier à Dakar. L'ancien Ministre des Affaires étrangères et actuel président de l'Institut panafricain de stratégies, Cheikh Tidiane Gadio, a saisi cette occasion pour exprimer sa préoccupation. Suivant la situation des pays de l'Organisation de la Coopération Islamique, M. Gadio a ainsi, invité les pays membres à plus de solidarité, afin de résoudre les difficultés auxquelles l'institution fait face. A retenir que le thème de cette année portait sur : "Rôle et Place de la presse dans le renforcement des relations entre les pays membres de l'OCI".



