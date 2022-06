Résorption des abris provisoires : Louga va bénéficier de plus de 8 milliards de FCfa

Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a officiellement lancé, ce mardi, les travaux du lot 3 du Programme de résorption des abris provisoires (Prorap). En partenariat avec Batinov, un équipement de 119 salles de classe, 138 blocs administratifs, 58 blocs d’hygiène, ainsi que 4500 mètres linéaires de mûrs de clôture seront réalisés pour la région de Louga.



Au total, une somme de 8 779 308 833 F Cfa a été débloquée pour mettre fin aux abris provisoires. Le collège Artillerie où un échantillon d’un bloc de deux salles de classe vient d’être réalisé a abrité la cérémonie du lancement.



«C’est une initiative du Chef de l’Etat pour donner une réponse concrète à une demande sociale longtemps exprimée : offrir à nos élèves et enseignants, un cadre propice à l’épanouissement et à la réussite. Le Prorap est un programme d’un coût global de 120 679 534 260 F Cfa», a informé le ministre.



