Respect des normes et qualité des infrastructures: Le président Bassirou Diomaye Faye engage le LNR BTP Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2024

Lors du dernier Conseil des ministres, dans l’optique d’une dynamique de refondation de la politique d’urbanisme, de construction et du logement, le Président de la République a engagé le Gouvernement à poursuivre les efforts de promotion des constructions aux normes des habitations, bâtiments et édifices avec la mise à contribution du Laboratoire national de référence des Bâtiments et Travaux publics qui assure l’homologation des matériaux et produits utilisés dans le secteur des BTP et garantit la qualité et la conformité des constructions.

Le Directeur général LNR BTP qui a salué cette décision de la plus haute autorité du pays s’est dit déterminé à relever le défi. D’après le professeur Chérif Baldé « le LNR-BTP a entrepris, un énorme chantier de régulation et de contrôle de la qualité dans le secteur des bâtiments et travaux publics pour répondre aux exigences normatives en matière de résilience des infrastructures ». Il s’agit, selon le directeur général, de l’élaboration de référentiels techniques des BTP (gros œuvres et second œuvre) avec l’ensemble des acteurs du secteur, du démarrage des procédures d’autorisation et d’homologation du fer importé et fabriqué localement et de l’agrément de dix-sept laboratoires par le LNR BTP. C’est pourquoi, le professeur Chérif Baldé a lancé un appel à l’ensemble des directions générales et services de l’Etat, des partenaires techniques à la collaboration dans l’exécution de décision du chef de l’Etat et de son Gouvernement.

Tenant son rang d’acteur majeur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, poursuit-il, des performances à la hauteur des ambitions déclinées par les autorités dans le cadre de la vision d’un Sénégal souverain, prospère et juste à l’horizon 2050, ont été accomplies. Pour le directeur général, le LNR BTP envisage d’être « un régulateur performant du secteur du BTP au service de la sécurité et de la sûreté des populations, garantissant la réalisation d'infrastructures résilientes et durables ».

