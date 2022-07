"Respect, humilité, non violence, ces valeurs qui doivent habiter tout un chacun" (Macky Sall) Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Juillet 2022 à 16:51 | | 0 commentaire(s)| Le président de la République Macky Sall a assisté comme le veut la tradition, à la prière de l’Eid El Kébir à la Grande Mosquée de Dakar. À ses côtés, se tenaient le ministre de l’Intérieur, le Gouverneur de Dakar, le Grand Serigne de Dakar et le maire de la Commune de Dakar-Plateau. « Ce jour de Tabaski est pour moi l’occasion pour accorder et demander le pardon de tous. Notre pays par sa diversité, a toujours fait montre d’un vivre dans l’harmonie. Nous devons continuer à vivre dans la diversité et dans l’unité », a lancé lance Macky Sall, comme première interpellation à travers ce message solennel.



Ensuite, dans cette même dynamique, le Président Macky Sall rappelle aux acteurs politiques, l’impératif de faire une campagne en toute responsabilité. « La période électorale n’est pas une période de non droit. L’État restera vigilant pour que cette période de campagne de 21 jours, soit une période stable et apaisée.»



D’ailleurs, le Président Macky Sall précise que des instructions ont été déjà données, pour que cette période électorale soit une période maîtrisée et sécurisée...



