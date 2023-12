Ressources du budget général : Un taux d’exécution de 70,2% enregistré au 30 septembre 2023

Selon le ministère des Finances qui donne l’information, par rapport à la même période en 2022 (2 513,67 milliards FCFA), la mobilisation de ces ressources a enregistré une hausse significative de 236,18 milliards FCFA en valeur absolue, soit 9,4% en valeur relative. Les ressources du budget général mobilisées jusqu’à fin septembre 2023 sont essentiellement composées de ressources internes (recettes fiscales et recettes non fiscales) pour une part de 95,67%.



A la fin du troisième trimestre 2023, ajoute le ministère des Finances, les ressources internes du budget général ont été recouvrées à hauteur de 2 630,80 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de : - 103,61% par rapport à l’objectif fixé pour le troisième trimestre (2 539,11 milliards FCFA), grâce à la performance du recouvrement des recettes fiscales, avec les impôts directs (116,60% de l’objectif trimestriel) et de ; - 72,3% par rapport à l’objectif annuel de la Lfi 2023 (3 640,5 milliards FCFA). Elles sont ainsi constituées de recettes fiscales (2 496,19 milliards FCFA) et de recettes non fiscales (134,61 milliards FCFA).



Comparé à la même période de l’année 2022, le recouvrement des ressources internes est en hausse de 248,74 milliards FCFA (10,44%), un bond expliqué principalement par les recettes fiscales qui ont sensiblement cru de 233,33 milliards FCFA (10,3%). Par ailleurs, les recettes non fiscales ont augmenté d’un montant de 15,41 milliards FCFA (12,9%).

Adou FAYE

A la date du 30 septembre 2023, les ressources du budget général mobilisées s'élèvent à 2 749,85 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 70,2% par rapport à l'objectif annuel de 3 919,50 milliards FCFA fixé par la loi de finances initiale de 2023 (Lfi 2023).