Restitution Sabre:Un petit fils d'El Haji Omar apporte un démenti Cheikh Oumar SY petit fils d'El Hadj Oumar dément sur sa page Facebook tous ceux qui disent que le sabre prêté ou restitué au Sénégal n'appartient pas au saint homme. L'Ancien député revient sur le contexte de la confiscation de cet épée par le colon.

"Je me répète El hadj Oumar Foutiyou Tall a disparu avec son dernier sabre lors de la fameuse bataille de Bandiagara.

Il avait désigné comme héritier son fils Ahmadou Cheikhou "lamido Julbe". Ne serait-il pas logique qu'en le désignant qu'il lui remette un sabre symbolisant la succession d'autant plus que le vénéré Cheikh avait senti que la fin était proche?

A la disparition d'Elhadj Oumar, Ahmadou Cheikhou a continué à mener le combat jusqu'à sa mort. A la disparition de ce dernier Archinard captura son fils Ablaye Tall et mis la main sur une bonne partie de l'héritage Oumarien.

Le sabre n'appartient pas à Elhadj Omar mais à son fils? Le fils n'hérite t-il pas des biens de son père"clame L'ancien député.



M. Sy poursuit:"Pour nous l'essentiel est que les manuscrits, les autres biens matériels qui se trouvent aux Musées de François Mitterand, Jacquecs Chirac, les Invalides, Le Havre et la collection privée d'Archinard sur la famille Oumarienne soient restitués au peuple africain".s'exprime -t-il avant de conclure sur un ton taquin:"Je ne sabre personne. Bon début de semaine à tous et à toutes".





