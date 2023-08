Restructuration: Le Parti démocratique sénégalais renouvelle ses instances Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2023 à 20:03 | | 0 commentaire(s)|

Dans les opérations de renouvellement de ses structures, le Parti démocratique sénégalais (Pds) annonce la mise en place de « nouvelles instances fédérales » majorées à 59 fédérations et l'installation des « organismes internes » du parti. Après cette étape, suivront la mise en place du nouveau Bureau politique, du nouveau Secrétariat national et du nouveau comité directeur. Après les opérations « réussies » de placement et de renouvellement de ses structures, le Secrétaire général national (Sgn) du Parti démocratique sénégalais (Pds) s'est réjoui de la mobilisation des militants, mouvements de soutien et sympathisants qui ont pris une part active dans le processus de placement des cartes », souligne un communiqué signé de Me Abdoulaye Wade. Il a, en outre, adressé une mention spéciale aux superviseurs, commissaires politiques et les membres de la commission nationale de vente et de renouvellement de ses structures désignés à cet effet « pour l'excellent travail qu'ils ont abattu grâce à une organisation efficace ».

Après ces opérations « qui ont connu un véritable succès, toutes les sections du parti ont été renouvelées et montées, à ce jour, sur l’ensemble du territoire national », poursuit la source.

Dans la foulée, le Sgn du Pds annonce « la mise en place des nouvelles instances fédérales et l’installation des organismes internes ». L’objectif est d’« assurer un meilleur ancrage du parti pour asseoir davantage de proximité avec la base militante et un meilleur maillage du territoire national pour être en phase avec la situation politique actuelle. À cet effet, Me Wade a décidé d’« apporter des changements dans l’organisation » du parti en créant des « fédérations supplémentaires » ; majorant leur nombre à 59 fédérations dans les 46 départements du Sénégal. Conformément aux statuts et règlement intérieur du Pds, il a instruit les superviseurs et commissaires politiques de veiller à la bonne mise en place des fédérations dont les bureaux, paritaires, doivent tous être montés au plus tard au 3 septembre 2023 ainsi qu’à l’installation des organismes internes.

Au terme des opérations, le Sgn du Pds va procéder à « la mise en place du nouveau Bureau politique, du nouveau Secrétariat national et du nouveau comité directeur qui seront l’émanation de la nouvelle configuration de notre grand parti », indique la source. Cette phase constitue l’ultime étape du processus devant mener à la tenue de son prochain congrès qui sera convoqué par ses soins « pour la désignation du candidat du parti à l’élection présidentielle du 25 février 2024 ». Dans cette optique, Me Wade a invité les militants, mouvements de soutien et sympathisants à « se mobiliser davantage pour prendre une part active dans ce processus ».

Sur instruction du Sgn du parti (circulaire N°01/Sgn/Pds/16 août 2022), le Pds avait procédé aux opérations de placement, de vente des cartes de membre et de renouvellement de ses structures. Suspendues en raison des dernières élections territoriales et législatives, elles avaient repris le 24 octobre 2022. Dans ce cadre, les superviseurs, dans les différentes localités du Sénégal, désignés à cet effet, ont tenu dans presque toutes les fédérations départementales des assemblées générales d’informations sur le montage des secteurs et d’évaluation des opérations de placement et de vente des cartes. Mamadou Lamine DIEYE



