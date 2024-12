Restructuration de Thiaroye-sur-Mer : 511 familles relogées sur trois sites sélectionnés Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2024 à 13:28 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre du projet de restructuration de la commune de Thiaroye-sur-Mer, la Direction Générale de l'Urbanisme (DGU) a entrepris, hier, une visite de terrain afin de mieux évaluer la faisabilité du projet. Trois sites ont été identifiés pour cette initiative. La restructuration de Thiaroye-sur-Mer, qui répond à une longue demande des habitants, sera bientôt réalisée. Cette annonce a été faite par Momar Ndiaye, directeur de l'aménagement urbain et de la restructuration, à l'issue de sa visite sur les trois sites choisis pour accueillir les familles qui seront relogées. Au total, 511 maisons seront démolies dans le cadre de ce projet. Après avoir observé sur place les tracés des voies qui seront aménagées, M. Ndiaye a visité les trois sites de recasement, tous situés dans le périmètre communal de Thiaroye-sur-Mer. Il a rappelé que le projet avait débuté en 2019, et que toutes les étapes d'étude (avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, étude d'impact social et environnemental, etc.) ont été finalisées et validées par le comité technique. De plus, M. Ndiaye a précisé que la commission départementale d'évaluation des indemnités avait bien avancé dans son travail. « Nous allons bientôt commencer à aménager les zones de recasement avant de passer à la phase de restructuration », a-t-il annoncé. Le maire de Thiaroye-sur-Mer, El Mamadou Ndiaye, a souligné que cette restructuration est une étape clé pour la dépollution de la baie de Hann. Selon lui, la dépollution de cette baie ne pourra être pleinement réussie tant que Thiaroye-sur-Mer ne sera pas restructurée. « Dépenser 120 milliards de FCFA pour la dépollution de la baie de Hann sans restructurer Thiaroye-sur-Mer reviendrait à gaspiller de l'argent, car la population continuerait à jeter des déchets dans la mer », a-t-il expliqué. Il a également lancé un appel aux habitants pour qu'ils privilégient l'intérêt commun de la commune.



Source : https://atlanticactu.com/restructuration-de-thiaro...

