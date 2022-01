Résultats 2021 des douanes en Casamance : près de 2,5 milliards versés au trésor et 1,3 tonne de chanvre indien saisie

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Janvier 2022 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

La journée internationale des douanes (JiD) célébrée mardi a été une occasion pour la délégation régionale du sud, qui polarise les trois régions de la Casamance naturelle, de faire le bilan de ses activités de l’année écoulée. Celles-ci ont rapporté au trésor public près de 2,5 milliards de francs CFA, selon le chef de subdivision des douanes de Ziguinchor qui assure l’intérim du directeur régional sud, relate L'As.



Pour marquer la journée internationale des Douanes, en adéquation avec les recommandations de l’État du Sénégal face au contexte lié à la pandémie de covid-19, la direction régionale sud des Douanes a organisé une rencontre avec la presse pour faire le bilan de ses activités de l’année passée. L’occasion a été saisie par les soldats de l’économie en service dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor pour revenir en chiffres sur leur contribution. « Notre Direction régionale, au titre de l’année 2021, a contribué modestement pour un montant global de deux milliards quatre cent quarante sept millions deux cent dix-sept mille trois cent soixante-sept(2 447 217 367) FCFA contre 2 280 153 306 FCFA, soit un écart positif de 167 064 061 FCFA», a fait savoir le lieutenant-colonel Abdoulaye Diallo qui assure l’intérim du directeur régional des Douanes du sud, Malang Diédhiou actuellement en congé.



Ce montant est ainsi décomposé en deux volets, selon M. Diallo. Il s’agit, dit-il, des liquidations douanières (les marchandises qui ont été dédouanées) qui s’élèvent à 1 977 524 736 FCFA et des recettes contentieuses (les amandes et les ventes) qui se chiffrent à 469 692 631 FCFA. S’agissant de la lutte contre la fraude, les agents se sont illustrés par diverses saisies effectuées suite à des infractions liées à la criminalité transfrontalière organisée au niveau surtout des routes terrestres. «Les marchandises saisies sont constituées notamment de sucre, d’huile, de médicaments, de véhicules, de stupéfiants (constitués essentiellement de chanvre indien avec 1 384 kg saisis en 2021 contre 697 kg en 2020) », renseigne le lieutenant-colonel Abdoulaye Diallo qui en a profité pour féliciter les agents des douanes et remercier les forces de défense et de sécurité et le commandement territorial qui, dit-il, ont contribué de façon significative à l’atteinte de ces résultats.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook