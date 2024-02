Résultats 2023 des activités des sables minéralisés: Eramet s’attend à une hausse de la production sur son site Gco

Le groupe minier Eramet a publié les résultats de ses activités dans un environnement de prix très dégradé en 2023. Sur le site Grande côte opérations (Gco), les volumes produits de sables minéralisés sont en baisse de 15 % sur l’année, avec un chiffre d’affaires de 238 millions d’euros, contre 340 millions d’euros en 2022.



A en croire Bes bi, le Groupe souligne que ce recul s’explique par la panne majeure d’un équipement en début d’année, par la baisse anticipée de la teneur moyenne de la zone exploitée, ainsi que par des problèmes opérationnels rencontrés, en partie dus au passage de la route de Lompoul. Eramet note que la production de sables minéralisés en 2024 est attendue en hausse au Sénégal, grâce notamment à l’augmentation de la teneur de la zone d’exploitation et à la fin du passage de la drague dans les zones complexes de la région de Louga.



Au Sénégal, Eramet produit les sables minéralisés via sa filiale Gco et commercialise de l’ilménite, du rutile, du leucoxène et du zircon.