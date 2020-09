Résultats au Baccalauréat: le Lycée scientifique d’Excellence de Diourbel affiche le plein en Série S1 et S2 A l’issue de la proclamation des résultats du premier groupe du Baccalauréat 2020, le Lycée scientifique d’Excellence de Diourbel (LSED) confirme son statut d’établissement d’excellence. A travers un communiqué reçu, l’Association des Parents d’Elèves du LSED a tenu à remercier et féliciter tout l’encadrement administratif, pédagogique et de service du lycée.

Ainsi donc, le LSED a obtenu les résultats suivants :



En Série S1, les 27 candidats présentés sont tous admis à l’issue du premier groupe dont 20 avec la mention Très Bien, 06 avec la mention Bien et 01 avec la mention Assez Bien ; le major de la Terminale S1 du LSED a obtenu une moyenne générale de 17,96 au baccalauréat. Et à l’exception de deux jurys, les candidats présentés par le LSED ont été tous classés premiers dans leur jury ;



En Série S2, les 33 candidats présentés sont aussi tous admis à l’issue du premier groupe dont 02 avec la mention Très Bien, 22 avec la mention Bien, 05 avec la mention Assez Bien et 04 avec la mention Passable. Selon le document beaucoup de candidats de cette série sont aussi sortis major de leur jury.



C’est pourquoi l’Association des Parents d’Elèves du LSED a remercié et félicité tout l’encadrement administratif, pédagogique et de service du LSED pour ces résultats sont aussi les leurs.



« Elle exprime, une fois de plus, sa reconnaissance au Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, qui a eu la lumineuse idée de créer ce fleuron de notre système éducatif dont la première promotion, sortie en 2019,confirme aussi le statut d’excellence du LSED par les résultats obtenus à l’issue de la première année d’études supérieures aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger », nous dit l’association.



