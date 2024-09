Résultats de la 1ère journée de LDC : Le Real Madrid s'impose avec difficulté, tandis que le Bayern écrase Zagreb Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2024 à 00:07 | | 0 commentaire(s)|

Le Real Madrid, l'un des clubs les plus titrés de la compétition, a dû lutter pour s'imposer 3-1 à domicile contre Stuttgart. Bien que les Merengues aient pris les devants, la rencontre n’a pas été totalement maîtrisée par les champions en titre. Kylian Mbappé a ouvert le score, suivi par des réalisations de Rudiger et Endrick, permettant à Madrid de s'assurer une victoire précieuse, malgré une belle résistance de l'équipe allemande. Dans un autre match palpitant, Liverpool a démontré sa puissance en s'imposant 3-1 face à l'AC Milan. Les Reds ont montré une efficacité redoutable, avec un premier but inscrit par I. Konaté dès la 23e minute, suivi d'une réalisation de V. van Dijk à la 41e minute. En seconde période, D. Szoboszlai a scellé le sort du match avec un but à la 67e minute, consolidant ainsi la victoire des Anglais. Le Bayern Munich, quant à lui, a réalisé une performance exceptionnelle en écrasant le Dinamo Zagreb sur un score impressionnant de 9-2. Harry Kane a été le héros de la soirée, en inscrivant un incroyable quadruplé. Son efficacité devant le but a permis à l'équipe bavaroise de dominer le match de bout en bout. La Juventus a également fait forte impression lors de son match à domicile contre le PSV, s'imposant confortablement 3-1. Les Italiens ont contrôlé le jeu, affichant une solidité défensive et une capacité à concrétiser leurs occasions. Enfin, Aston Villa a brillé sur son terrain en dominant les Young Boys de Berne avec une victoire nette de 3-0. Les Villans ont su imposer leur rythme et mettre en difficulté leurs adversaires, confirmant leur statut de prétendants sérieux dans cette compétition.

