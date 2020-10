Résultats du Bac et du Bfem: Macky Sall exprime sa satisfaction

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020

Le président de la République s’est dit satisfait hier des résultats du BAC et du BFEM de cette année. Il a fait cette déclaration lors du Conseil des ministres tenus ce mercredi. Le chef de l’Etat a ainsi salué l’engagement remarquable de la communauté éducative, particulièrement des enseignants, qui a permis de poursuivre les enseignements et apprentissages pour les élèves des classes d’examen durant la pandémie de la COVID - 19.



Selon Le Témoin, il a demandé au Gouvernement d’engager, sans délai, le processus d’orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements d’enseignement supérieur. Abordant la question de la préparation de la rentrée officielle des classes et de la consolidation des performances de notre système éducatif, il a réitéré sa reconnaissance, son soutien et ses encouragements aux enseignants du Sénégal, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des Enseignant(e)s, ce 05 octobre. Le président de la République a, en outre, invité les ministres en charge de l’Education et de la Formation professionnelle à entamer la finalisation des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire en impliquant toute la communauté éducative, notamment les partenaires sociaux.

