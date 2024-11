Résultats partiels des législatives : Pastef s’impose en force Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2024 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Elections législatives/ Saliou Ndong La liste de Pastef, conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko, a remporté une large majorité de sièges à l'Assemblée nationale, d'après les résultats partiels et provisoires des bureaux de vote au Sénégal et à l'étranger. Lors des élections législatives anticipées de ce dimanche, le parti du Premier ministre est généralement suivi par les coalitions Sàmm Sa Kàddu et Takku Wallu Sénégal, respectivement dirigées par Barthélémy Dias, maire de Dakar, et l'ancien président Macky Sall. La liste Jàmm Ak Njariñ, menée par l'ancien Premier ministre Amadou Ba, figure également parmi les challengers, aux côtés de celles de MM. Dias et Sall, selon les informations de l'APS. Des leaders de l'opposition ont reconnu la victoire de Pastef et ont félicité Ousmane Sonko ainsi que ses candidats. Environ 7,3 millions de Sénégalais étaient appelés à voter ce dimanche pour élire 165 députés, dont 15 représentant les Sénégalais vivant à l'étranger. Quarante et une listes, composées de partis ou de coalitions, ont participé à ces élections législatives anticipées. Cent douze sièges sont attribués par le scrutin majoritaire. La liste gagnante dans chacun des 46 départements remporte tous les sièges en jeu, soit un total de 112 sièges, répartis en fonction de la démographie et du poids économique de chaque circonscription. Cinquante-trois sièges sont, quant à eux, pourvus au scrutin proportionnel.



Source : https://atlanticactu.com/resultats-partiels-des-le...

