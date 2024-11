Résultats provisoires : Pastef domine avec 131 sièges, les autres partis en quête de derniers points Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2024 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Elections Législatives/ Saliou Ndong Près de 24 heures après le scrutin, la répartition des sièges à l'Assemblée nationale devient progressivement plus claire. L'analyse détaillée du statisticien Mamadou Yauck offre une meilleure compréhension des quotas alloués aux diverses coalitions. Ce qui est certain, c'est que Pastef-Les Patriotes réalise pour l'instant un véritable coup de maître, avec une avance écrasante. En deuxième position, Takku Wallu est nettement distancé avec seulement 16 sièges, suivi de Jamm ak Njarin qui en obtient 7. Le reste du peloton se partage les miettes : Samm Sa Kaddu : 3 sièges

Coalition Nationales : 1 siège

Sénégal Késé : 1 siège

Sopi Sénégal : 1 siège

Natangué : 1 siège

Andu ci Koluté : 1 siège

And Besal Sénégal : 1 siège

Andu Nawlé : 2 sièges.



Source : https://atlanticactu.com/resultats-provisoires-pas...

