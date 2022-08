Résultats provisoires des Législatives : Benno en tête, mais...

La Cour d'Appel de Dakar a procédé à la publication des résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet 2022. Sans surprise, la coalition Benno Bokk Yakaar est arrivée en tête avec 1.518.137 voix, ce qui lui confère un total de 82 sièges à l'hémicycle.



Elle est suivie de la coalition Yewwi Askan Wi avec 1.071.139 voix, ce qui lui donne la possibilité d'avoir 56 députés. Wallu Sénégal, avec ses 471.517 voix, arrive troisième, avec 24 sièges à l'hémicycle. Le reste des sièges est complété par Bokk Gis-Gis, Serviteurs et Aar Sénégal, avec un siège pour chaque coalition. Les coalitions Bunt Bi et Naatangué n'ont pas eu de siège.



Le président de la Cour d'Appel, Aly Sow, a par ailleurs précisé que des réclamations et observations ont été faites. Des interpellations auxquelles la commission a répondu.









Seneweb