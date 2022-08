Résultats provisoires des Législatives : Etu Jamm invite à l'apaisement des discours

La plateforme de veille des femmes pour des élections apaisées Etu Jamm a fait face à la presse. Ladite structure recommande à l'apaisement des discours pour éviter les tensions. La plateforme Etu Jamm invite à l'apaisement des discours pour les résultats provisoires des élections législatives. Selon la présidente, Penda Seck Diouf, cette initiative basée sur la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies et la déclaration solennelle des chefs d’Etats africains sur légalité homme femme en Afrique pour une participation effective des femmes dans la prévention, la gestion des conflits et la consolidation de la paix. "Nous avons mobilisé pour ces élections législatives 60 observatrice et 20 journalistes monitors qui ont relayé à temps réel l'observation électorale au niveau de 470 bureaux de vote à Dakar et dans les régions permettant ainsi l'analyse et le traitement des données collectées sur le terrain", dit-elle, rapporte Rewmi.



Et de poursuivre. " Nous considérons qu'une élection est un indice de démocratie et de stabilité pour un pays et figure en bonne place parmi les principaux piliers et est devenue le moyen accepté de légitimité des institutions de gouvernance". Etu Jamm constate que les élections se sont déroulées bien dans un climat généralement de calme et de sérénité certes quelque peu empreint de troubles mineurs. "Une bonne organisation du scrutin quant au personnel en charge du vote malgré la disponibilité du matériel électoral, la présence des représentants des partis politiques, des forces de sécurité. Force est de constater qu'une faible représentation des femmes parmi les membres des bureaux de vote autour de 36%. Le respect de la priorité accordée aux personnes âgées aux personnes vivant avec un handicap dans la majorité des bureaux de vote", soutient cette structure.



Elle fait également remarquer un faible taux de participation estimé en dessous de 40%, une grande agitation des partis politiques en termes de diffusion de résultats provisoires. Elle dénonce toutes formes de violence pendant cette période post-électorale sensible. Etu Jamm recommande à la classe politique à œuvrer pour l'apaisement des discours et des prises de position sources de tensions et de velléités de violences. Aux pouvoirs publics, Etu Jamm les invite à contribuer par tous les moyens requis pour des élections démocratiques transparentes et équitables dans un climat apaisé. Ladite structure recommande également aux médias d'éviter de relayer certains discours sources de tension ou de dissensions susceptibles d'at- tiser des situations jugées fragiles.