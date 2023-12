Résultats provisoires des élections générales de représentativité : La Cnts, l’Unsas, la Cnts/Fc, la Csa et la Fgts/b, les centrales les plus significatives Rédigé par leral.net le Lundi 18 Décembre 2023 à 23:13 | | 0 commentaire(s)|

Au total, seules cinq centrales syndicales sur 12 auront un mot à dire sur la table de négociations avec le gouvernement. C’est en substance ce qui ressort des résultats provisoires des élections générales de représentativités qui placent, encore une fois, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) en tête. En conclave lundi la Commission […] Au total, seules cinq centrales syndicales sur 12 auront un mot à dire sur la table de négociations avec le gouvernement. C’est en substance ce qui ressort des résultats provisoires des élections générales de représentativités qui placent, encore une fois, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) en tête. En conclave lundi la Commission électorale nationale (Cen) a, conformément aux dispositions des articles 17 et 19 de l’arrêté nº 15237 du 14 octobre 2016 fixant les règles d’organisation des élections générales de représentativité des centrales syndicales de travailleurs, procédé au recensement des votes et à la proclamation des résultats provisoires dudit scrutin du 12 décembre dernier. D’après les chiffres qui sont ressortis des procès-verbaux issus des travaux des Commissions électorales départementales (Ced), le taux de participation est de 29.1%. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) reste la centrale syndicale la plus représentative au Sénégal. En effet, si l’on s’en tient à ces résultats provisoires, sur 91 906 suffrages valablement exprimés, l’organisation dirigée par Mody Guiro est arrivée en tête en obtenant 21 630 voix (23.53%). Elle est suivie par l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) avec 19 703 voix (21.44%). La Coordination nationale des travailleurs du Sénégal/Force du Changement (Cnts/Fc) est arrivée en troisième position en s’adjugeant 14 352 voix (15.62%). Avec ses 10 350 voix, la Confédération des syndicats autonomes (Csa) est arrivée en quatrième place (11.26%). A noter enfin que la Fédération générale des travailleurs du Sénégal/B (Fgts/b) ferme le podium des « grands » avec 9 370 (10.20%). Pour rappel, il faudra avoir un score de 10% pour être présente à la table des négociations nationales et internationales. Salla GUEYE



Source : https://lesoleil.sn/resultats-provisoires-des-elec...

Accueil Envoyer à un ami Partager