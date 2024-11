Résultats provisoires des élections législatives : ‘’La victoire de Pastef reflète la volonté du peuple’’, Amadou Bâ

Ce scrutin, qui donne au parti au pouvoir une réelle avance sur ses concurrents, d’après les résultats partiels et provisoires, est également une ‘’victoire’’ pour la démocratie sénégalaise, selon l’ancien Premier ministre.



‘i[’Ce moment, au-delà des clivages, est une victoire pour notre démocratie et pour le Sénégal […] Au-delà des compétitions électorales, c’est le Sénégal qui doit toujours gagner. C’est le Sénégal qui a encore gagné, aujourd’hui]i’’, a écrit Amadou Bâ sur X.



Estimant que le but de la politique est de ‘’ servir ’’, d’‘’ écouter ’’ et de ‘’ construire ensemble ’’, il dit renouveler son ‘’ engagement indéfectible à œuvrer pour l’unité, la stabilité et le progrès de notre cher pays ’’.



‘’ En ce jour historique pour notre démocratie, je tiens à saluer avec une profonde satisfaction, la maturité et la responsabilité dont le peuple sénégalais a fait preuve, tout au long de ce processus électoral ’’, a ajouté M. Bâ sur le même réseau social.