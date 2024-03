Résultats provisoires du scrutin présidentiel : Le dépôt des recours attendu au plus tard ce jeudi à minuit Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2024 à 22:52 | | 0 commentaire(s)|

Après la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de Recensement des Votes, le Conseil constitutionnel invite les candidats qui envisagent de déposer des recours, de le faire au plus tard ce jeudi à minuit.



« Le Conseil constitutionnel invite les candidats désirant déposer une requête, aux fins de contestation des opérations électorales, de la faire parvenir à son greffe, au plus tard, le jeudi 28 mars 2024 à minuit », lit-on sur le communiqué rendu public par ladite juridiction.

www.dakaractu.com



Source : https://www.dakaractu.com/Resultats-provisoires-du...

