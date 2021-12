Rétablissement du poste de Premier ministre : Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale

Après la Commission des lois, le projet de loi portant restauration du poste de Premier ministre est passé en plénière, ce vendredi 10 décembre, juste après l’examen du budget du ministre de la Justice, qui l’a défendu. Les députés l’ont adopté avec 92 voix, 2 contre, et 8 abstentions.



La totalité des questions préalables ont été rejetées par la majorité parlementaire et le poste de Premier ministre va faire son retour, après promulgation et publication dans le journal officiel.



La gestion de la crise sanitaire, l’agenda international « chargé » de Macky Sall en tant que président en exercice de l’Union africaine (UA), tels sont les arguments servis par la majorité présidentielle, dans l’exposé des motifs du projet portant révision de la Constitution.



Il a été dit que la restauration du poste de PM, consacre aussi « la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale, et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolu au président de la République. »

