Retard dans la construction des ouvrages hydrauliques de Toglou : les populations n’en peuvent plus du manque d’eau et menacent…

Le calvaire et la corvée d’eau rythment toujours la vie des populations de Toglou dans la commune de Diass, malgré un projet d’ouvrages hydrauliques du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC 3) financé par la coopération chinoise qui n’arrive pas à être matérialisé.



« Le forage qui avait commencé à être construite en 2010 accuse toujours du retard et c’est un retard considérable, alors qu’on devait actuellement être à l’étape des branchements et des addictions d’eau dans les maisons. Or, même les annexes ne sont pas encore prêtes », martèle cet habitant de Toglou.



Qui ajoute que : « ce projet fait partie du PUDC 3 financé par la coopération chinoise. Vraiment, les populations ne peuvent plus attendre, mais n’ont plus qu’une seule carte à jouer, c’est de battre le macadam et de montrer à l’Eta qu’elles en ont le ras-le-bol de vivre avec le calvaire de ne pas disposer d’eau potable ».



Pourtant, l’Office des forages ruraux (Ofor) avait promis d’accélérer la construction des ouvrages hydrauliques à Toglou. Elle avait aussi promis que désormais, l’eau ne serait plus une denrée rare dans cette localité et autres villages de la zone.



Que nenni, depuis 2010, les populations de Toglou attendent leurs ouvrages hydrauliques pour pourvoir disposer sainement du liquide précieux.









